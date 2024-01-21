Німеччина

Завершився ще один матч 18 туру чемпіонату Німеччини.

У рамках вісімнадцятого туру німецької Бундесліги мюнхенська Баварія приймала бременський Вердер на Альянц Арені.

Протягом першого тайму команди так і не зуміли порадувати глядачів голами. У другій половині зустрічі Вайзер, який є ексгравцем Баварії, вивів Вердер вперед. Господарі поля мали моменти, за рахунок яких могли хоча б зрівняти рахунок, але так і не скористалися жодним з них. Фінальний свисток зафіксував сенсаційну перемогу гостей.

Баварія — Вердер 0:1

Гол: Вайзер, 59

Попередження: Кімміх, 17, де Лігт, 74 — Шмід, 71

Баварія: Ноєр — Лаймер, Упамекано, де Лігт, Девіс (Тель, 64) — Кімміх (Мюллер, 64), Геррейру (Горецка, 64) — Коман (Шупо-Мотінг, 84), Мусіала, Сане — Кейн

Вердер: Цеттерер — Штарк, Фрідль, Юнг — Вайзер, Шмід (Ковнацкі, 84), Лінен, Стаге, Агу (Деман, 89) — Нжинма (Гросс, 89), Вольтемаде (Борре, 65)