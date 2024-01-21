Німеччина

З моменту попередньої звитяги бременців минуло понад 15 років.

Баварія не програвала Вердеру у рамках німецької Бундесліги протягом 28 матчів. Їхня серія без поразок тривала 15 років, 4 місяці та 1 день.

Минулого разу бременці здолали мюнхенців у чемпіонаті Німеччини (5-й тур) у вересні 2008 року. Тоді це теж сталося на Альянц Арені.

З того моменту Вердер лише чотири рази зумів відібрати очки у Баварії, двадцять чотири рази поступившись їй.

Зазначимо, що якщо враховувати також інші офіційні зустрічі клубів, то згадана серія без поразок тривала 32 матчі (ще чотири перемоги мюнхенців у Кубку Німеччини).

Нагадаємо, сьогодні, 21 січня, Вердер сенсаційно здолав Баварію на виїзді.