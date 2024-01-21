Німеччина

Головний тренер Баварії Томас Тухель прокоментував несподівану поразку Вердеру в матчі Бундесліги.

У 18-му турі Бундесліги Баварія вдома поступилась Вердеру з рахунком 0:1. Після гри наставник "роттен" Томас Тухель зазначив, що суперник заслужив на перемогу.

"Я вже втомився говорити про те, що ми добре тренувалися. Все одно ніхто не вірить.

Треба ставити запитання гравцям. Ми зіграли погано. Поразка заслужена", – зазначив головний тренер в ефірі DAZN.

Нагадаємо, вчора Баєр у видовищній гольовій перестрілці вирвав перемогу над РБ Лейпциг. Наразі Баєр випереджає Баварію на 7 очок, зігравши на одну гру більше.