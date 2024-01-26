Німеччина

Футбольний світ в шоці.

Головний тренер мюнхенської Баварії Томас Тухель прокоментував сенсаційну заяву коуча Ліверпуля Юргена Клоппа. Цитує німця Bayern & Germany.

"Мені спочатку треба це переварити, зараз я не можу нічого сказати. Мене здивувала ця новина.

Клопп – один із найкращих тренерів у світі, йому завжди вдавалося впливати на клуби, в яких він працював та досягати з ними успіху. Він змінив сучасний футбол. Це велика новина", — сказав німецький фахівець.