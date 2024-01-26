Німеччина

Все ж таки дотиснули "левів".

Мюнхенська Баварія завершила перехід правого захисника Саши Бое з турецького Галатасараю. Про це повідомив журналіст Флоріан Плеттенберг.

Як повідомляє джерело, 23-річний футболіст підпише контракт із "рекордмайстер" до 30 червня 2029 року. Вартість трансферу становитиме близько 29 млн. євро. Трансфермаркт оцінює захисника у 22 млн. євро.

Цього сезону, Саша Бое відіграв за Галатасарай 31 матч, забив два голи та заробив сім жовтих карток.

Раніше повідомлялося, що "леви" не відпустили Боє до Баварії за 15 млн. євро.