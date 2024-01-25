Туреччина

Переговори між клубами продовжуються.

Захисник Галатасарая Саша Бое може продовжити свою кар'єру у німецькій Бундеслізі. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, у послугах 23-річного француза зацікавлена Баварія, яка вже зробила першу пропозицію у розмірі 15 мільйонів євро плюс бонуси.

Пропозиція німців була відхилена, оскільки турецький клуб хоче виручити більше за свого гравця, купленого влітку 2021 року за 1,15 млн євро.

Нинішнього сезону Бое провів 31 матч, у яких забив два м'ячі.

Нагадаємо, раніше Баварія відмовилася від покупки Кірана Тріпп'єра, якого не захотів відпускати Ньюкасл.