Німеччина

В нас такої впевненості немає.

Керівництво леверкузенського Баєра зберігає оптимізм щодо майбутнього головного тренера "фармацевтів" Хабі Алонсо у клубі, незважаючи на те, що у послугах іспанського фахівця зацікавлений Ліверпуль, який по закінченню сезона втратить Юргена Клоппа. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, у клубі вважають, що Алонсо не піде в Ліверпуль наступного літа після того, як там стане вакантною посада головного тренера команди у зв'язку з відставкою німецького фахівця Юргена Клоппа. Оптимізм Баєра в тому, що Алонсо залишиться в клубі, зумовлений тим, що на даний момент іспанця повністю залучено до планування складу на наступний сезон.

Наразі, Баєр впевнено крокує до перемоги у німецькій Бундеслізі, посідаючи першу сходинку у чемпіонаті та випереджая мюнхенську Баварію на чотири пункти.