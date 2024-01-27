Німеччина

Дивіться відео найкращих моментів матчу німецької Бундесліги, що відбувся 27 січня 2023 року, 16:30.

У рамках 19 туру чемпіонату Німеччини Аугсбург приймав Баварію на ВВК Арені та поступився у результативному поєдинку.

У першому таймі Баварія сформувала комфортну для себе перевагу у два м'ячі. Ще раз вони відзначилися вже у другій половині матчу, а Аугсбург із дублем Деміровича не зумів ухопитися хоча б за нічию.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Аугсбург — Баварія у 19 турі німецької Бундесліги-2023/24:

Аугсбург — Баварія 2:3

Голи: Демірович, 52, 90+4 (пен.) — Павлович, 23, Девіс, 45+5, Кейн, 58

На 88-й хвилині Міхель не реалізував пенальті (голкіпер)

Аугсбург: Дамен — Мбабу, Гоувелееув, Удуохай, Ягу (Маєр, 75) — Єнсен (Енгельс, 62), Реджбечай (Педерсен, 62), Якич, Варгас (Міхель, 80) — Тіц (Бельйо, 62), Демірович

Баварія: Ноєр — Геррейру, Даєр, де Лігт, Девіс — Павлович (Звонарек, 90+7), Горецка — Сане (Шупо-Мотінг, 89), Мусіала (Мюллер, 89), Коман (Тель, 26) — Кейн

Попередження: Мбабу, Ягу — де Лігт, Павлович, Сане, Геррейру, Шупо-Мотінг, Ноєр