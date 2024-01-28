Німеччина

Мюнхенці перевершили самих себе цієї зими.

Мюнхенська Баварія сьогодні, 28 січня, розпочала день підписанням дороговартісного новачка.

За французького флангового захисника Саша Бої з турецького Галатасарая "Рекордмайстеру" довелось заплатити майже 30 млн євро.

Окрім цього, трансферна угода щодо 23-річного футболіста передбачає ще чималі бонуси на користь "левів".

Але й без додаткових виплат витрати на придбання Бої з боку Баварії б’ють усі рекорди.

По-перше, трансфер Саші став найбільш коштовним продажем в історії клубів турецької Суперліги.

До цього першість за цим показником утримував Дженк Тосун, за якого в сезоні-2017/18 англійський Евертон сплатив Бешикташу 22,5 млн євро.

По-друге, сама Баварії ще ніколи в своїй історії не викладала такі значні кошти на придбання футболіста взимку.

Останнім подібним був трансфер Луїса Густаво з Гоффенгайма за 17 млн євро ще в сезоні-2010/11.

У поточному сезоні Бої відіграв 31 матч, забивши два голи, тоді як його трансфер улітку 2021 року із французького Ренна коштував Галатасараю 1,15 млн євро.