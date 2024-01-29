Німеччина

Чергові фейкові новини від іспанських ЗМІ.

Напередодні головний тренер каталонської Барселони Хаві Ернандес заявив про те, що залишить клуб наприкінці поточного сезону.

Одним із ймовірних кандидатів на цю посаду в іспанських ЗМІ називався поточний тренер мюнхенської Баварії Томас Тухель, на що відреагували в керівництві німецького гранду.

"У неділю, під час візиту до фан-клубу, уболівальники запитали нашого головного тренера Томаса Тухеля про його тренерську кар’єру та попередній закордонний досвід у Парі Сен-Жермен і Челсі, і, звичайно, він дав інформацію про це в розмові.

Він також відповів на загальні запитання вболівальників про Іспанію як футбольну країну. Він ніколи не говорив про Хаві Ернандеса та його наступника, як згодом неправдиво стверджували у ЗМІ. Ми більше не будемо сприймати такі необ’єктивні заяви на адресу нашого тренера, які завжди йдуть з одного місця", — сказано в заяві Баварії на офіційному сайті.

Нагадаємо, що раніше про зв'язки з Барселоною спростував поточний головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета.