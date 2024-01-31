Німеччина

"Шваби" можуть орендувати німецького півзахисника.

Центральний півзахисник Брайтона Махмуд Дауд опинився у сфері інтересів Штутгарта, повідомляє журналіст Патрік Бергер.

Спортивний директор "швабів" Фабіан Вольгемут контактує з новим агентом 28-річного німця, щоб домовитися про оренду гравця з правом викупу. Переговори між клубами також просуваються.

Сам Дауд не проти повернення до Бундесліги, оскільки незадоволений кількістю отримуваного ігрового часу. У цьому сезоні він взяв участь у 14 матчах Брайтона у всіх турнірах, відзначившись асистом.

Нагадаємо, до англійського клубу півзахисник приєднався з дортмундської Боруссії на правах вільного агента влітку 2023 року. До цього він також виступав за Боруссію Менхенгладбах.