Німеччина

Унікальне досягнення легендарного гравця мюнхенців.

Нападник Томас Мюллер у матчі проти Боруссії (Менхенгладбах) у 20 турі Бундесліги-2023/24 здобув свою 500-ту перемогу у складі Баварії, передає офіційний сайт клубу.

Перша звитяга Мюллера з мюнхенцями датується 10-м березня 2009 року. Тоді Баварія вдома розгромила (7:1) лісабонський Спортінг в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, а Томас відзначився голом.

У квітні 2012 року, коли мюнхенці вдома здолали (2:1) мадридський Реал у півфіналі ЛЧ, Мюллер досяг позначки у 100 перемог із клубом. У грудні 2014 року Баварія вдома впоралася (2:0) з Фрайбургом у Бундеслізі — це була 200-та звитяга для Томаса. У цьому матчі він теж відзначився голом.

У домашньому поєдинку чемпіонату Німеччини проти Гоффенгайма (5:2) у січні 2018 року Мюллер досяг позначки у 300 звитяг із Баварією. У листопаді 2020 року, коли мюнхенці на виїзді розгромили (6:2) РБ Зальцбург на стадії групового етапу ЛЧ, Томас відзначився двома асистами і здобув свою 400-ту перемогу з клубом.

І вже сьогодні, 3 лютого, 34-річна легенда Баварії своєю гольовою передачею допоміг здолати Боруссію (Менхенгладбах) у Бундеслізі. Саме ця звитяга стала для Мюллера ювілейною, а саме 500-ю. Він став першим гравцем, якому підкорилося це досягнення.

У Баварії зазначили, що результативні удари нападника були переможними для клубу не менше 70 разів. Зараз на рахунку німця 237 голів і 214 асистів у 690 матчах за мюнхенців.