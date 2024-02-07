Німеччина

Легенда не думає, що нинішнього керманича мюнхенців потрібно звільнити.

Ексгравець Баварії Мірослав Клозе висловився щодо головного тренера мюнхенців Томаса Тухеля, передає журналіст Тобі Альтшеффль.

Клозе поділився, що майже не контактував із німецьким спеціалістом особисто, але зазначив, що під час коротких зустрічей Тухель вразив його своєю людяністю та чуйністю.

"Він хоче максимуму, це можна почути у його заявах. Існують різні способи досягнення цього, але критика на його адресу, як на мене, надто різка. Вважаю, що він є правильним тренером для Баварії. Крім того, потрібно терпіння, а першим рішенням не може завжди бути зміна тренера", — пояснив 45-річний ексгравець.

Нагадаємо, нещодавно Клозе також висловився щодо результативності нападника мюнхенців Кейна.