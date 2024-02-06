Німеччина

Англієць заслужив на комплімент від легенди німецького футболу.

Легендарний ексгравець Баварії, Лаціо та збірної Німеччини Мірослав Клозе висловився щодо результативності центрального нападника мюнхенців Гаррі Кейна, передає журналіст Тобі Альтшеффль.

Клозе поділився, що очікував від 30-річного англійця принаймні 20-25 голів у цьому сезоні, але визнав, що навіть цей прогноз виявився недостатньо точним.

"Найбільше мене вражає його техніка ударів. Якби я мав лише 5% від неї, я б, напевно, забив 30 голів на чемпіонатах світу", — заявив найкращий бомбардир в історії мундіалів із 16-ма результативними ударами.

Екскерманич австрійського Альтаха та Баварії U-17 також прокоментував згадану техніку ударів Кейна:

"Він такий точний і вправний, коли діло доходить до завершення атак. Те, що робить зі своїм зап'ястком тенісист, коли подає, Кейн робить ступнею та щиколоткою. Він завжди має однакову позу, але махає ногою інакше. Воротарі не можуть передбачити, куди піде удар. Це захоплююче", — зазначив Клозе.

Нагадаємо, у цьому сезоні Кейн взяв участь у 27 матчах Баварії у всіх турнірах, відзначившись 28 голами і 8 асистами.

Нещодавно англійський нападник поділився, що перші 4-5 місяців у мюнхенському клубі були для нього непростими.