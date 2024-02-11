Головний тренер Баварії Томас Тухель прокоментував гол Йосипа Станішича у ворота свого клубу.
Йосип Станішич та Тома Тухель, gettyimages
11 лютого 2024, 13:47
У 21-му турі Бундесліги Баєр розгромив Баварію (3:0) та відірвався від конкурента за "срібну салатницю" на п'ять очок. Початок розгрому започаткував Йосип Станішич, який грає за "фармацевтів" на правах оренди, а належить Баварії. Головний тренер "роттен" Томас Тухель вважає неправильним, коли орендований гравець грає проти клубу, якому належать його права.
"В Англії є відмінне правило: орендовані не грають проти команд, які ними володіють. Думаю, у цьому є досить багато сенсу. Я надто часто таке бачив.
На жаль, такого правила немає у Німеччині. Тому ми постраждали у цьому матчі", – сказав тренер.
Раніше Томас Тухель прокоментував поразку проти Баєра.