На нагороду також претендували Мусіала, Нкунку, Грімальдо, Фюллькруг та Інкап'є.
Деніз Ундав, Getty Images
15 лютого 2024, 18:30
Центрального нападника Штутгарта Деніза Ундава визнали найкращим гравцем Бундесліги за підсумками січня, передає офіційний сайт німецького чемпіонату.
Протягом місяця, що минув, 27-річний німець взяв участь у трьох матчах "швабів" (проти Боруссії М, Бохума та РБ Лейпциг) у лізі. У них він записав на свій рахунок три голи.
Зазначимо, що у голосуванні центрфорвард обійшов захисників Баєра Алехандро Грімальдо і П'єро Інкап'є, захисника Айнтрахта Нільса Нкунку, півзахисника Баварії Джамала Мусіалу та нападника Боруссії Д Ніклас Фюллькруга.
Загалом, у поточному сезоні Ундав взяв участь у 21 поєдинку Штутгарта у всіх турнірах, відзначившись 15 голами і 5 асистами.
Нагадаємо, що нападника визнали найкращим гравцем турніру і за підсумками листопада.