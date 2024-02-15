Німеччина

На нагороду також претендували Мусіала, Нкунку, Грімальдо, Фюллькруг та Інкап'є.

Центрального нападника Штутгарта Деніза Ундава визнали найкращим гравцем Бундесліги за підсумками січня, передає офіційний сайт німецького чемпіонату.

Протягом місяця, що минув, 27-річний німець взяв участь у трьох матчах "швабів" (проти Боруссії М, Бохума та РБ Лейпциг) у лізі. У них він записав на свій рахунок три голи.

Зазначимо, що у голосуванні центрфорвард обійшов захисників Баєра Алехандро Грімальдо і П'єро Інкап'є, захисника Айнтрахта Нільса Нкунку, півзахисника Баварії Джамала Мусіалу та нападника Боруссії Д Ніклас Фюллькруга.

Загалом, у поточному сезоні Ундав взяв участь у 21 поєдинку Штутгарта у всіх турнірах, відзначившись 15 голами і 5 асистами.

Нагадаємо, що нападника визнали найкращим гравцем турніру і за підсумками листопада.