Центрального нападника Штутгарта Деніза Ундава визнали найкращим гравцем Бундесліги за підсумками січня, передає офіційний сайт німецького чемпіонату.

Протягом місяця, що минув, 27-річний німець взяв участь у трьох матчах "швабів" (проти Боруссії М, Бохума та РБ Лейпциг) у лізі. У них він записав на свій рахунок три голи.

Зазначимо, що у голосуванні центрфорвард обійшов захисників Баєра Алехандро Грімальдо і П'єро Інкап'є, захисника Айнтрахта Нільса Нкунку, півзахисника Баварії Джамала Мусіалу та нападника Боруссії Д Ніклас Фюллькруга.

Загалом, у поточному сезоні Ундав взяв участь у 21 поєдинку Штутгарта у всіх турнірах, відзначившись 15 голами і 5 асистами.

Нагадаємо, що нападника визнали найкращим гравцем турніру і за підсумками листопада.