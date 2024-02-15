Німеччина

Цікавий коментар від півзахисника щодо можливого трансферу до іншого чемпіонату.

Георгій Судаков розповів щодо чемпіонату, до якого він хотів би відправити у майбутньому - повідомляє ресурс L'Equipe.

"Я не можу сказати, що я кращий за Зінченка чи Мудрика, але мені приємно чути, що тренер молодіжною команди Шахтаря U-19 Фернандо Валенте пророкує мені яскравішу кар'єру.

Стежу за чотирма найкращими європейськими лігами. Прем'єр-ліга, Серія А, Ла Ліга і Бундесліга – це моя мрія, і я буду щасливий, коли зможу там зіграти. Наразі ми збираємося спробувати виграти у Марселя. Ми справжня команда, яка полюбляє агресивний та атакувальний футбол, і у нас дуже хороший склад. У нас дійсно багато можливостей".

Цього сезону 21-річний гравець провів 18 матчів в усіх можливих турнірах та забив 3 голи.