Цікавий коментар від півзахисника щодо можливого трансферу до іншого чемпіонату.
Георгій Судаков - Getty Images
15 лютого 2024, 18:56
Георгій Судаков розповів щодо чемпіонату, до якого він хотів би відправити у майбутньому - повідомляє ресурс L'Equipe.
"Я не можу сказати, що я кращий за Зінченка чи Мудрика, але мені приємно чути, що тренер молодіжною команди Шахтаря U-19 Фернандо Валенте пророкує мені яскравішу кар'єру.
Стежу за чотирма найкращими європейськими лігами. Прем'єр-ліга, Серія А, Ла Ліга і Бундесліга – це моя мрія, і я буду щасливий, коли зможу там зіграти. Наразі ми збираємося спробувати виграти у Марселя. Ми справжня команда, яка полюбляє агресивний та атакувальний футбол, і у нас дуже хороший склад. У нас дійсно багато можливостей".
Цього сезону 21-річний гравець провів 18 матчів в усіх можливих турнірах та забив 3 голи.