Німеччина

Гравець нещодавно допоміг своїй збірній виграти Кубок Африки.

Центральний нападник дортмундської Боруссії Себастьян Алле пропустить щонайменше кілька матчів через загострення отриманої у грудні травми, повідомляє офіційний сайт клубу Бундесліги.

Нещодавно, у вирішальному поєдинку домашнього для збірної Кот-д'Івуару турніру гравець забив гол, який приніс його команді перемогу. Проте, ближче до завершення поєдинку 29-річного івуарійця довелося замінити.

З'ясувалося, що тоді Алле підвернув щиколотку. До того ж, обстеження показало, що отримана у матчі Бундесліги проти Майнца у грудні травма знову загострилася, тож нападник має пропустити кілька тижнів.

У поточному сезоні гравець взяв участь у 14 матчах Боруссії у всіх турнірах, відзначившись 2 голами. У суботу, 17 лютого, "жовто-чорні" гостюватимуть у Вольфсбурга у чемпіонаті, а у вівторок, 20 лютого, зіграють на виїзді проти ПСВ у плей-оф Ліги чемпіонів.