Кубок Африканских Наций

Кот-д'Івуар — володар Кубка африканських націй-2023

У фінальній грі команда Емерса Фае влаштувала камбек в основний час проти Нігерії.

Нігерія — Кот-д'Івуар, Getty Images

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Нігерія — Кот-д'Івуар 1:2

Голи: Трост-Еконг, 38 — Кессьє, 62, Алле, 81



Нігерія: Нвабалі — Еконг, Аджаї, Бессі — Айна, Оньєка (Моффі, 86), Івобі (Юсуф, 79), Зайду (Арібо, 86) — Чуквезе (Сімон, 56), Осімген, Лукман (Іхеаначо, 79).



Кот-д'Івуар: Я. Фофана — Ор’є (Діакіте, 70), Коссуну, Ндіка, Конан — Сері (Амані, 90+2), Кессьє — Адінгра, С. Фофана (І. Сангаре, 88), Градель (Сінго, 70) — Алле (Крассо, 88).



Попередження: Нвабалі, Айна — Ор’є, С. Фофана, Я. Фофана