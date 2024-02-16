Німеччина

Завершився перший поєдинок 22 туру чемпіонату Німеччини.

У рамках двадцять другого туру німецької Бундесліги Кельн приймав Вердер на Рейн Енергі Штадіон.

У першій половині матчу жодна з команд не зуміла відкрити рахунок. У другому таймі Нжинма вивів гостей вперед, незадовго до цього з'явившись на полі з лави запасних. Відповісти бодай чимось господарі поля так і не зуміли, тож фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу бременців.

Вердер здолав Кельн на виїзді вперше з грудня 2005 року. Серія без поразок "козлів" у таких протистояннях тривала протягом 11 матчів.

Кельн — Вердер 0:1

Гол: Нжинма, 70

Кельн: Швебе — Шміц (Діц, 84), Кіліан, Гюберс, Фінграф — Мартель (Адамян, 74), Гусейнбашич — Майна (Крістенсен, 74), Кайнц (Діль, 67), Любічич (Тіггес, 84) — Тільманн

Вердер: Цеттерер — Малатіні, Фрідль, Юнг — Вайзер (Деман, 83), Лінен (Альверо, 90+4), Агу — Шмід (Біттенкурт, 83), Стаге — Дукш (Борре, 83), Вольтемаде (Нжинма, 66)

Попередження: Кайнц, Тільманн, Гусейнбашич, Гюберс — Шмід, Вайзер, Малатіні