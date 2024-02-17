Німеччина

Гнітюча атмосфера навколо "ротен".

Головний тренер мюнхенської Баварії Томас Тухель відреагував на інформацію про те, що він принизив своїх гравців після поразки від Лаціо (0:1) у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Цитує німця Фабриціо Романо.

"Я ніколи не казав гравцям, що вони недостатньо хороші, це неправда.

Жоден тренер не повинен говорити таке. Після таких слів тренера не можна впускати в командний автобус. Ми повинні відкинути своє его, зараз нам потрібен кожен гравець", — заявив Тухель.