Німеччина

Наставник дав свій коментар.

Томас Тухель вважає, що Баварія не повинна була програти Бохуму (2:3)

"Я не вважаю сьогоднішню поразку заслуженою. Багато що склалося не на нашу користь. Наше значення xG дорівнювало, здається, 3,4. У нас було 4, 5, 6 першокласних моментів.

Ми повністю домінували і на рівному місці пропустили і стали поступатися в рахунку. Ми билися до кінця і довгий час грали в меншості.

Багато що склалося не на нашу користь. Відчуваю, що сьогоднішня поразка відрізняється від попередніх двох.

Проведи ми ще 5 таких матчів — перемогли б 5 разів", — сказав Тухель в ефірі DAZN.