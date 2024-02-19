Німеччина

Півзахисник Баварії прокоментував поразку від Бохума.

Напередодні мюнхенська Баварія зазнала поразки від Бохума в гостьовому поєдинку двадцять другого туру німецької Бундесліги.

Бохум — Баварія 3:2 Відео голів та огляд матчу Бундесліги

Після завершення гри півзахисник "Рекордмайстера" Леон Горецка прокоментував чергову невдачу власної команди.

"Це схоже на суцільний фільм жахів, зараз усе йде проти нас. Звичайно, ми можемо сказати, що добре почали цю гру. Але тоді ти радше відчуватимеш себе йолопом, якщо обмежуєш ігровий час лише першою половиною години.

Зрештою, ми реально спробували зробити все можливе, так що ви не можете нас звинувачувати нас у самовіддачі.

Зараз важко повірити в нашу перемогу в Бундеслізі. Це навіть не те питання, на яке ми повинні зараз відповідати. Ми спочатку повинні знову знайти свою гру.

Ми постійно робимо індивідуальні помилки, і їх занадто багато. Їхній м’яч, який зрівняв рахунок, був немов списаний із підручнику Бохума, саме так вони грають у футбол.

Ми раніше думали над протидію на подібнім крокам суперників, але в момент із голом не змогли її знайти.

Звичайно, це не допомагає ментальному стану команди, коли ти програєш три гри поспіль. Але ми не повинні дозволяти цьому впливати на нас", — заявив німецький виконавець.

У наступному турі мюнхенська Баварія прийматиме РБ Лейпциг.