Німеччина

Голкіпер Баварії прокоментував поразку від Бохума.

Мюнхенська Баварія напередодні зазнала поразки від Бохума в гостьовому поєдинку двадцять другого туру німецької Бундесліги.

Бохум — Баварія 3:2 Відео голів та огляд матчу Бундесліги

Після завершення гри воротар "Рекордмайстера" Мануель Ноєр прокоментував чергову невдачу власної команди.

"Ми добре почали гру й мали непогані моменти. Після перерви наш ігровий ритм було порушено, але це не повинно бути виправданням.

Ви завжди можете отримати пенальті у ваші ворота, бо завжди виникають напружені ситуації у штрафному майданчику.

Ми добре грали впродовж тривалих відтинків гри й повинні себе за це похвалити. Але ми не можемо дозволити собі так розвалитися і пропустити три голи, як це сталось сьогодні в Бохумі. Це не рівень Баварії", — заявив німецький виконавець.

У наступному турі мюнхенська Баварія прийматиме РБ Лейпциг.