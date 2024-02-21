Німеччина

Період у Мюнхені виявився для спеціаліста невдалим.

Томас Тухель, який наприкінці поточного сезону залишить посаду головного тренера Баварії, був не проти очолити клуб англійської Прем'єр-ліги, передає видання The Telegraph.

Повідомляється, що німецький спеціаліст також може запропонувати свої послуги збірній Англії, оскільки повернення до місцевого футболу є для нього пріоритетним.

Нагадаємо, що протягом 100 матчів Тухель очолював Челсі (січень 2021-вересень 2022). На посаді керманича "синіх" він виграв Лігу чемпіонів-2020/21, Суперкубок УЄФА та Клубний чемпіонат світу ФІФА сезону-2021/22. Таким чином, його репутація у країні опинилася на досить високому рівні.

Дату розставання з німцем Баварія оголосила сьогодні, 21 лютого. Він і його тренерський штаб залишать клуб наприкінці червня 2024 року. Проте, у The Telegraph зазначають, що у випадку вильоту з Ліги чемпіонів ще на стадії 1/8 фіналу від Лаціо, Тухеля можуть звільнити раніше.

Сам керманич мюнхенців заявив, що продовжуватиме робити все можливе, щоб клуб досяг максимального успіху.