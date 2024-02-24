Німеччина

"Фармацевти" здобули важку перемогу.

У рамках двадцять третього туру німецької Бундесліги-2023/24 Баєр на БайАрені переміг Майнц (2:1). Автор одного з двох голів "фармацевтів" Граніт Джака прокоментував позитивний результат своєї команди.

"Є такі команди, як Майнц, які приїжджають у Леверкузен та відчайдушно обороняються. У таких обставинах не завжди легко знайти багато можливостей у воріт суперника, але ми робили це знову і знову.

Зрештою, мені та команді все одно, як ми грали, адже три очки є три очки. Наприкінці сезону всім буде неважливо, який ми демонстрували футбол, головне, чи перемагаєш ти у матчах", — заявив ветеран леверкузенців.

Наразі Баєр впевнено лідирує у німецький Бундеслізі, набравши 61 пункт після 23 зіграних турів.