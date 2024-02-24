Німецький фахівець залишить Баварію наприкінці поточного сезону.
Томас Тухель, Getty Images
24 лютого 2024, 14:14
Напередодні мюнхенська Баварія офіційно оголосила про те, що Томас Тухель залишить посаду головного тренера першої команди наприкінці поточного сезону.
На тлі цього у ЗМІ вже з'явилися чутки щодо потенційного майбутнього німецького фахівця, якого вже встигли пов'язати з такими варіантами, як Барселона та Манчестер Юнайтед. Томас Тухель висловився щодо цього.
"Барселона та Манчестер Юнайтед. До кінця поточного сезону нічого нового щодо мого майбутнього не станеться.
У мене дуже високі професійні очікування, але я повністю відданий роботі в мюнхенській Баварії до кінця футбольного року", — цитує слова Тухеля журналіст Фабріціо Романо.
Раніше повідомлялося, що Томас Тухель хотів би повернутися до АПЛ після відходу з Баварії.