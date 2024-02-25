Німеччина

Форвард Баварії прокоментував перемогу над РБ Лейпциг.

Напередодні мюнхенська Баварія здобула домашню перемогу над РБ Лейпциг у рамках двадцять третього туру німецької Бундесліги.

Баварія — РБ Лейпциг 2:1 Відео голів та огляд матчу Бундесліги

Після завершення гри нападник "Рекордмайстера" Гаррі Кейн, на рахунку якого обидва голи його команди, прокоментував події на футбольному полі.

"Я думаю, що ми сьогодні зіграли хороший матч. Від початку до кінця ми були командою, яка мала більше гольових моментів. Особливо в першому таймі ми, напевно, повинні були забити кілька голів.

Ми грали проти дуже хорошої команди. Звичайно, ми повинні були показати реакцію після минулого тижня. Дуже приємно забити пару голів і допомогти команді здобути перемогу.

Як команда, ми відчували, що можемо створити більше моментів із тими гравцями, які у нас є, і це те, що ми й зробили сьогодні.

Особливо гарним вийшов мій перший гол — ми з Джамалом працювали над такими епізодами на тренуванні буквально вчора. Дуже приємно, що все вийшло так, як вийшло. Це саме те, що нам потрібно. Нам потрібно більше зв'язку між собою. Сподіваюсь, ми зможемо розвинути успіх сьогоднішнього дня.

Томас Тухель? Клуб уже ухвалив рішення. Ми, гравці, повинні показати нашу відповідальність перед менеджером, нашу відповідальність перед клубом, віддати все, що у нас є задля зразкового завершення сезону.

Як футболісти, ми знали, що грали не так добре, як могли це робити. Не можна просто сидіти й говорити про це. Ви повинні боротись і працювати кожної миті, і це те, що ми робили сьогодні на полі", — заявив англійський виконавець.

У наступному турі мюнхенська Баварія гостюватиме у Фрайбурга.