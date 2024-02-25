Воротар "рекордмайстер" розчарований результатами команди.
Тухель та Ноєр, Getty Images
25 лютого 2024, 13:19
Мануель Ноєр висловився щодо майбутнього відходу Томаса Тухеля з посади головного тренера мюнхенської Баварії. Цитує 37-річного німця Bayern & Germany.
"Це створює поганий імідж усім нам, команді, гравцям, тому що нам не вдалося досягти успіху з таким топ-тренером. Коли сильного тренера звільняють – це наша відповідальність.
Ми хочемо професійно пройти шлях до кінця. Ні в настановах перед грою, ні в підготовці до гри не було жодних відголосків цього рішення. Він зробив все надзвичайно професійно, і ми добре підготувалися до гри", — заявив досвідчений воротар.