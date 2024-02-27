Україна

Оновлено наказ про визначення громадської спілки УАФ критично важливою для держави під час війни.

На сайті Міністерства молоді та спорту опубліковано документ "​Про визначення громадської спілки "Українська асоціація футболу" такою, що відповідає критеріям та є критично важливою для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період".

В документі вказано, що оновлено наказ від 2 квітня минулого року, згідно з яким під час війни продовжено бронювання від мобілізації працівників організації.

Нагадаємо, 25 січня президентом став Андрій Шевченко.