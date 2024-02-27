Німеччина

Мюнхенців зацікавив керманич Штутгарта.

У Баварії продовжують пошуки наступника нинішнього головного тренера Томаса Тухеля, з яким вони попрощаються наприкінці поточного сезону.

За даними журналістів Bild Крістіана Фалька і Тобі Альтшеффля, керманич Баєра Хабі Алонсо лишається основним варіантом для мюнхенців. Проте, якщо досягти його переходу не вдасться, то вони можуть спробувати запросити головного тренера Штутгарта Себастьяна Генесса.

"Шваби" вже насторожилися через інтерес з боку Баварії і наполягають на продовженні контракту з 41-річним спеціалістом. Станом на зараз, його угода з клубом розрахована до кінця червня 2025 року.

У Штутгарті оптимістично налаштовані щодо оновлення контракту з Генессом ще до кінця поточного сезону. Переговори з агентом і батьком Себастьяна Дітером вже розпочато.

Зазначимо, що Дітер Генесс виступав за Баварію з 1979 до 1987 року, а нинішній почесний президент мюнхенців Улі Генесс є його братом, тобто і дядьком Себастьяна.

Раніше повідомлялося, що альтернативою Алонсо для Баварії також є керманич Брайтона Роберто Де Дзербі.