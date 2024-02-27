Німеччина

Мюнхенський гранд зацікавлений у колишньому керманичі Шахтаря, який наразі очолює Брайтон.

Напередодні мюнхенська Баварія офіційно оголосила про те, що Томас Тухель залишить посаду головного тренера першої команди наприкінці поточного сезону, тому боси "червоних" знаходяться у пошуках нового керманича.

Як і повідомлялося раніше, Хабі Алонсо з леверкузенського Баєра залишається пріоритетною ціллю для Баварії, проте, за інформацією журналіста Флоріана Плеттенберга, у німецького гранда також є запасні варіанти на той випадок, якщо не вдастся запросити іспанського фахівця.

За інформацією джерела, керівництво мюнхенців також високо оцінює колишнього головного тренера донецького Шахтаря Роберто Де Дзербі, який влітку може залишити Брайтон через наявний пункт про відступні.

Раніше повідомлялося, що в італійському фахівцеві також зацікавлена каталонська Барселона, проте "блаугранас" не готові платити за Де Дзербі відступні у розмірі 15 мільйонів євро.