Наразі вінгер хоче залишитися у Баєрі.
Флоріан Вірц - Getty Images
29 лютого 2024, 22:56
Батько Флоріана Вірца розповів щодо ситуації з угодою сина у Баєрі - цитує ресурс Ksta De.
"Контракт Флоріана в Леверкузені до 2027 року. Приблизно стільки часу він проведе в Леверкузені. Ми повинні почекати і подивитися протягом наступних двох років, а потім ми побачимо, куди нас приведе цей шлях".
Зараз вінгер є одним з лідерів Баєра, що може виграти всі можливі трофеї.
Цього сезону 20-річний гравець провів 31 матч в усіх можливих турнірах, забив 8 голів і віддав 17 асистів.