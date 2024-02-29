Німеччина

Наразі вінгер хоче залишитися у Баєрі.

Батько Флоріана Вірца розповів щодо ситуації з угодою сина у Баєрі - цитує ресурс Ksta De.

"Контракт Флоріана в Леверкузені до 2027 року. Приблизно стільки часу він проведе в Леверкузені. Ми повинні почекати і подивитися протягом наступних двох років, а потім ми побачимо, куди нас приведе цей шлях".

Зараз вінгер є одним з лідерів Баєра, що може виграти всі можливі трофеї.

Цього сезону 20-річний гравець провів 31 матч в усіх можливих турнірах, забив 8 голів і віддав 17 асистів.