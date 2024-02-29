Україна

Захисник "біло-синіх", який дебютував у складі першої команди Динамо у грі попереднього туру проти Металіста 1925, поділився враженнями від свого дебюту.

Захисник київського Динамо Тарас Михавко прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти Металіста 1925 (4:2), який став дебютним для 18-річного українця. А також висловився про гру з Чорноморцем.

"Друзі та рідні привітали мене з дебютом. У той вечір нічого особливого не робив, присвятив час відновленню, відпочивав на тренувальній базі. Лише трохи погуляв у центрі міста з хлопцями з команди. А потім поїхав на базу.

Гадаю, наше взаєморозуміння вже на досить високому рівні. Продовжуємо працювати, вдосконалювати взаємодію, підказуємо один одному. Сподіваюся, у наступних матчах вже не припускатимемось таких помилок, які були в попередньому.

Чорноморець? Хороша команда. Однак той Чорноморець, проти якого я грав рік тому і Чорноморець зараз – трохи різні команди. І задачі інші. Та ми добре приготувалися до гри, тож все має бути добре", — сказав футболіст Динамо.

Динамо прийматиме Чорноморець 2 березня, початок гри — о 15:30.