Німеччина

Футболіст зазнав травми і його останній сезон може закінчитися передчасно.

Півзахисник Айнтрахта Себастьян Роде потрапив у лазарет із травмою, через що він може достроково завершити кар'єру. Про це повідомляє Kicker.

33-річний німець пошкодив коліно у минулому матчі Ліги конференцій проти Юніона (1:2).

"Після того, як протягом останніх трьох місяців я боровся з болем у коліні, минулої п'ятниці я пройшов обстеження, щоб визначити його стан. Результат був дуже обтяжливий і вимагав певного часу для з'ясування всіх можливих варіантів лікування. Я наважився на артроскопію, яка, з одного боку, має усунути симптоми, а з іншого боку дати остаточну ясність щодо мого коліна”, — сказав Роде.

Однак, навіть якщо реабілітація пройде добре, Себастьян навряд чи зможе допомогти своїй команді у другій половині сезону – є надія, що він зможе взяти участь у останній грі сезону.

"Я знову віддам все, щоб попрощатися з усіма на полі в останній ігровий день. Це буде моя остання велика ціль у якості гравця "орлів", — додав Роде.

Нинішнього сезону Роде провів десять поєдинків, у яких відіграв на полі 139 хвилин.

До Айнтрахта Роде виступав за Баварію, Боруссію Д та Оффенбах.