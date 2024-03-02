Завершилися матчі чемпіонату Німеччини.
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02 березня 2024, 18:39
У рамках 24-го туру німецької Бундесліги відбулися низка поєдинків у слоті 16:30.
Лейпциг на виїзді обіграв Бохум, Боруссія Дортмунд впоралася з Уніоном та інші поєдинки.
Гайденгайм — Айнтрахт Франкфурт 1:2
Голи: Пірінгер, 59 - Гімбер (аг), 39, Нкунку, 49
Гайденгайм: Мюллер — Траоре, Майнка, Гімбер (Пірінгер, 54), Ференбах — Шопнер — Дінкчі (Пік, 85), Буш (Тойеркауф, 54), Доведан (Шиммер, 72), Сесса (Бек, 54) — Кляйндінст
Айнтрахт Франкфурт: Трапп — Бута, Кох (Скірі, 66), Пачо, Макс (Ларссон, 46) — Кнауфф (Смолчич, 85), Тута, Діна-Ебімбе, Нкунку — Мармош (Гьотце, 79), Шаїбі
Попередження
: Дінкчі — Діна-Ебімбе, Кох, Екітіке, Трапп.
Дармштадт — Аугсбург 0:6
Голи: Тіц, 2, 85, Єнсен, 12, Демірович, 20, 29, Варгас, 25
Дармштадт: Шуен — Мюллер (Циммерманн, 27), Франьїч, Магліца, Карич — Скарке, Гжасула (Холтманн, 27), Холланд (Мюллер, 41), Юстван — Пфайффер (Вільхельмссон, 74), Польтер (Торсьєлло, 75)
Аугсбург: Дамен — Мбабу, Гоувелееув (Бауер, 74), Удуохай, Бордуши — Єнсен (Енгелс, 46), Якіч (Дорш, 60), Маєр (Бьель Мас, 60) — Варгас — Тіц, Демірович (Бельйо, 71)
Попередження
: Мюллер, Карич.
Майнц — Боруссія Менхенгладбах 1:1
Голи: Буркардт, 12 - Нгуму Мінполе, 55
Майнц: Центнер — Кор, Гілавогі, Ван ден Берг — Відмер (Ріхтер, 76), Баррейру Мартінш, Амірі, Мвене — Груда (Краусс, 68), Сон (Онісіво, 68) — Буркардт (да Кошта, 89)
Боруссія Менхенгладбах: Ніколас — Лайнер (Нец, 46), Елведі, Ітакура, Вебер — Коне (Ранос, 90), Вайгль, Нойгаус (Хак, 78) — Хонорат, Нгуму Мінполе (Райтц, 78) — Сібачо
Попередження: Мартінш, Кор, Мвене, Амірі — Мінполе
Вилучення
: Кор, 84.
Уніон Берлін — Боруссія Дортмунд 0:2
Голи: Адеємі, 41, Матсен, 90
Уніон Берлін: Роннов — Доехі, Фогт, Лейте (Бедіа, 80) — Юранович, Тусар (Хаберер, 61), Хедіра (Ааронсон, 69), Шафер, Руссійон (Тріммель, 69) — Фолланд, Голлербах (Вертессен, 61)
Боруссія Дортмунд: Меєр — Р'єрсон, Зюле, Шлоттербек, Матсен — Джан, Забітцер — Санчо (Бенсебаїні, 88), Брандт (Озджан, 66), Адеємі (Байно-Гіттенс, 78) — Фюллькруг
Попередження
: Хаберер, Вертессен — Р'єрсон.
Бохум — РБ Лейпциг 1:4
Голи: Віттек, 7 - Ольмо, 30, Опенда, 68, Ордец (аг), 71, Поульсен, 73
Бохум: Люте — Луслі, Ордец, Шлоттербек, Бернардо — Беро (Квартенг, 72), Лосіла — Асано (Пасієнсія, 88), Штогер, Віттек — Брошинські (Хофманн, 72)
РБ Лейпциг: Гулачі — Генріхс (Сімакан, 78), Люкеба, Орбан, Раум — Ольмо (Опенда, 65), Айдара, Зайвальд, Сімонс (Бітшиабу, 88) — Баумгартнер (Ельмас, 65), Шешко (Юрарі Поульсен, 65)
Попередження: Брошинські, Луслі, Ордец — Айдара, Сімакан
Вилучення: Квартенг, 87.