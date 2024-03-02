Німеччина

Завершився сьомий матч 27 туру чемпіонату Німеччини.

У рамках двадцять четвертого туру німецької Бундесліги-2023/24 Вольфсбург приймав Штутгарт на Фольксваген Арені.

У першому таймі гості відкрили рахунок завдяки голу Гірассі. По перерві господарі поля відновили паритет — відзначився Меле. Майже одразу після цього Гірассі оформив дубль, реалізувавши пенальті. Пізніше Вагноман збільшив перевагу Штутгарта, а Нмеча — зменшив її. Більше голів у матчі не було, тож фінальний свисток зафіксував перемогу "швабів".

Вольфсбург — Штутгарт 2:3

Голи: Меле, 50, Нмеча, 83 — Гірассі, 14, 54 (пен.), Вагноман, 77

Вольфсбург: Кастельс — Баку, Лакруа, Єнц, Меле — Арнольд, Герхардт (Вранкс, 81) — Маєр (Сарр, 65), Черни (Томаш, 46), Паредес (Нмеча, 81) — Беренс (Вінд, 65)

Штутгарт: Нюбель — Вагноман, Руо, Антон, Іто — Каразор, Штіллер (Дауд, 90+7) — Мійо (Ундав, 72), Фюріх (Левелінг, 71), Міттельштедт (Сілас, 86) — Гірассі (Чон, 87)

Попередження: Арнольд, Баку, Меле — Антон, Каразор