Німеччина

Влітку діятиме клаусула в контракті нідерландського вінгбека у розмірі 40-45 мільйонів євро.

Успіхи леверкузенського Баєра у поточному сезоні не дають спокою мюнхенській Баварії, оскільки "червоні" прагнуть не тільки запросити поточного головного тренера "фармацевтів" Хабі Алонсо влітку цього року, а й підписати одного з ключових гравців лідера Бундесліги.

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, Баварія поновила свій інтерес до підписання молодого правого захисника Баєра Джеремі Фрімпонга, який входить до списку бажаних трансферних цілей цілої низки європейських топклубів.

Наприкінці цього сезону в контракті 23-річного нідерландця почне діяти пункт, за яким його можна буде викупити за 40-45 мільйонів євро.

Зазначається, що якщо Баварія призначить тренера, який має намір грати з трьома центральними захисниками в майбутньому, то Фрімпонг буде однією з ключових трансферних цілей Баварії влітку.

У поточному сезоні Джеремі Фрімпонг провів за Баєр 30 поєдинків у всіх турнірах, в яких він забив 10 голів та віддав 10 асистів.

Раніше повідомлялося, що у послугах нідерландського вінгбека також зацікавлені мадридський Реал, лондонський Арсенал, Манчестер Юнайтед, Ліверпуль та інші провідні європейські клуби.