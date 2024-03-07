Німеччина

Мюнхенці активізуються на ринку, якщо Реал досягне бажаного.

Канадський фланговий захисник мюнхенської Баварії Альфонсо Девіс останнім часом дедалі сильніше стає пов’язаним чутками з трансфером до мадридського Реала на завершення поточного сезону.

Однак наразі 23-річний виконавець усе ще залишається гравцем "Рекордмайстера", який не тільки хоче забезпечити собі великі відступні за футболіста, чий контракт спливає влітку наступного року, а й своєчасно найти йому заміну.

Варіантів на ринку при цьому не так уже й багато, а доступних для підписання — ще менше, тому наразі Баварія концентрується на найбільш очевидних із них.

Іспанський захисник каталонської Жирони Мігель Гутьєррес якраз і є одним із таких.

22-річний оборонець коштував команді Мічела всього 4 млн євро під час трансферу з Реала влітку 2022 року, проте наразі менш аніж за 20 млн євро з Жироною й розмову починати не варто з приводу його придбання.

Ще однією опцією для мюнхенців при цьому є також вихованець академії "бланкос" Тео Ернанес із Мілана, але вартість француза може в підсумку виявитись ще більш високою.

Гутьєррес тим часом зіграв 31 матч у сезоні, забивши одного разу та віддавши шість гольових передач.