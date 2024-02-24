Німеччина

"Червоні" готуються до можливого відходу канадського вінгбека.

Лівий атакуючий захисник Альфонсо Девіс ризикує найближчим часом залишити мюнхенську Баварію, оскільки його поточний контракт спливає влітку 2025 року.

Через ризик втратити 23-річного канадця керівництво "червоних" вимушено почати пошуки заміни на трансферному ринку, і, як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, до шорт-листа Баварії потрапив Тео Ернандес із Мілана.

Незважаючи на те, що рішення щодо майбутнього Девіса ще не прийнято остаточно з боку табору гравця, у Мюнхені вже почали роботу над пошуком заміни для нього, і 26-річний француз із "россонері" є одним із найбільш бажаних варіантів.

Втім, зазначається, що конкретних дій для підписання Тео, контракт якого з Міланом спливає влітку 2026 року, у Баварії поки що не робили.

Зазначимо, що Альфонсо Девіса останнім часом пов'язували з мадридським Реалом та каталонською Барселоною, тоді як Тео Ернандес у лютому цього року заявляв, що почуває себе щасливим у Мілані.