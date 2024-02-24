"Червоні" готуються до можливого відходу канадського вінгбека.
Тео Ернандес, Getty Images
24 лютого 2024, 16:20
Лівий атакуючий захисник Альфонсо Девіс ризикує найближчим часом залишити мюнхенську Баварію, оскільки його поточний контракт спливає влітку 2025 року.
Через ризик втратити 23-річного канадця керівництво "червоних" вимушено почати пошуки заміни на трансферному ринку, і, як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, до шорт-листа Баварії потрапив Тео Ернандес із Мілана.
Незважаючи на те, що рішення щодо майбутнього Девіса ще не прийнято остаточно з боку табору гравця, у Мюнхені вже почали роботу над пошуком заміни для нього, і 26-річний француз із "россонері" є одним із найбільш бажаних варіантів.
Втім, зазначається, що конкретних дій для підписання Тео, контракт якого з Міланом спливає влітку 2026 року, у Баварії поки що не робили.
Зазначимо, що Альфонсо Девіса останнім часом пов'язували з мадридським Реалом та каталонською Барселоною, тоді як Тео Ернандес у лютому цього року заявляв, що почуває себе щасливим у Мілані.