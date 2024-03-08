Німеччина

Тренер залишається у німецькій команді.

Себастьян Генесс продовжив свою угоду зі Штутгартом - повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Новий контракт буде до 2027 року. У складі представника Бундесліги тренер працює з 2023 року.

Успішні виступи клубу змусили звернути на нього увагу. Були розмови щодо можливого призначення Себастьяна у Баварію, але в підсумку наставник вирішив залишитися у складі нинішньої команди.

Наразі Штутгарт займає третє місце у Бундеслізі та змагається за потрапляння у Лігу чемпіонів.