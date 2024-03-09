Німеччина

Наставник дав свій коментар.

"Майнц дуже добре зіграв у першому таймі і діяв сміливо. Нам потрібно було дуже старатися і бути мобільнішими. Ми не втрачали голову і порядок, коли вони володіли м'ячем. Ми були дуже хороші в єдиноборствах, це чудовий знак. Ми були хороші з м'ячем, створили багато моментів і скористалися ними.

Ми дуже задоволені перемогою. Але, незважаючи на результат, у першому таймі були довгі відрізки, коли гра була напруженою", — наводить слова Тухеля Bayern&Germany.