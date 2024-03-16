Німеччина

Завершився сьомий поєдинок 26 туру чемпіонату Німеччини.

У рамках двадцять шостого туру німецької Бундесліги-2023/24 Гоффенгайм приймав Штутгарт на Рейн-Некар-Арені.

Ще у першій половині поєдинку "шваби" встигли скерувати у ворота Бауманна два м'ячі — спочатку відзначився Мійо, після чого взяття воріт святкував Гірассі. У другому таймі Левелінгу вдалося довести рахунок до розгромного. Більше голів у матчі не було, тож фінальний свисток зафіксував третю поспіль виїзну перемогу Штутгарта у чемпіонаті.

Гоффенгайм — Штутгарт 0:3

Голи: Мійо, 16, Гірассі, 45+1, Левелінг, 68

Гоффенгайм: Бауманн — Акпогума (Нсокі, 46), Грілліч, Дрекслер — Кадержабек (Сков, 78), Тохумджу, Штах (Бекер, 67), Юрасек — Бебу (Бюльтер, 67), Веггорст (Крамарич, 67), Баєр

Штутгарт: Нюбель — Вагноман, Антон (Стергіу, 84), Іто, Міттельштедт — Мійо (Чон, 75), Штіллер, Каразор, Фюріх (Сілас, 75) — Ундав (Левелінг, 65), Гірассі (Дауд, 84)

Попередження: Кадержабек