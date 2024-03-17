Німеччина

У клубі швидко визначилися з потенційним наступником Ніко Ковача.

Новим головним тренером Вольфсбурга може вже найближчим часом стати Ральф Газенгюттль, передає видання kicker.

Нещодавно нині чотирнадцята команда турнірної таблиці Бундесліги оголосила про звільнення Ніко Ковача. Вчора, 16 березня, Вольфсбург поступився вдома Аугсбургу (3:1) у 26 турі чемпіонату.

Останнім місцем роботи 56-річного Газенгюттля був Саутгемптон. Англійську команду він очолював майже чотири роки (грудень 2018 — листопад 2022).

Очікується, що вже у вівторок, 19 березня, австрієць проведе тренування у Вольфсбурзі.