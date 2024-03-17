Німеччина

Завершився матч чемпіонату Німеччини.

Баєр виграв у Фрайбурга на виїзді. Команді Крістіана Штрайха вдалося забити завдяки голу Ріцу Доана, але далі колектив Хабі Алонсо зміг відмітитися тричі і здобути позитивний результат.

Наразі Фрайбург займає 9 місце у таблиці. В свою чергу Баєр знаходиться на 1 сходинці.

Фрайбург — Баєр 2:3

Голи: Доан, 10, Кайтель, 79 — Вірц, 2, Гложек, 40, Шик, 53

Фрайбург: Атуболу — Сільділлья, Гінтер (Лінгарт, 62), Гульде, Гюнтер — Рель (Кайтель, 76), Гефлер — Доан, Гріфо (Муслія, 62) — Гелер (Філіпп, 76), Шаллаї (Грегорич, 62)

Баєр: Градецкі — Станішич, Та, Інкап'є — Фрімпонг (Телла, 83), Паласіос (Тапсоба, 90), Джака, Грімальдо — Гложек (Андріх, 83), Вірц — Шик (Адлі, 76)

Попередження: Гефлер