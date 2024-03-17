Завершився матч чемпіонату Німеччини.
Фрайбург - Баєр - Getty Images
17 березня 2024, 18:34
Баєр виграв у Фрайбурга на виїзді. Команді Крістіана Штрайха вдалося забити завдяки голу Ріцу Доана, але далі колектив Хабі Алонсо зміг відмітитися тричі і здобути позитивний результат.
Наразі Фрайбург займає 9 місце у таблиці. В свою чергу Баєр знаходиться на 1 сходинці.
Фрайбург — Баєр 2:3
Голи: Доан, 10, Кайтель, 79 — Вірц, 2, Гложек, 40, Шик, 53
Фрайбург: Атуболу — Сільділлья, Гінтер (Лінгарт, 62), Гульде, Гюнтер — Рель (Кайтель, 76), Гефлер — Доан, Гріфо (Муслія, 62) — Гелер (Філіпп, 76), Шаллаї (Грегорич, 62)
Баєр: Градецкі — Станішич, Та, Інкап'є — Фрімпонг (Телла, 83), Паласіос (Тапсоба, 90), Джака, Грімальдо — Гложек (Андріх, 83), Вірц — Шик (Адлі, 76)
Попередження: Гефлер