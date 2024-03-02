Німеччина

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Німеччини, що відбувся 1 березня 2024 року, 21:30.

У 24 турі чемпіонату Німеччини-2023/24 мюнхенська Баварія в гостьовому поєдинку не подужала Фрайбург.

Команда Томаса Тухеля пропустила швидкий м’яч, після чого зуміла відповісти власним голом лише під завісу першого тайму.

У другій половині гри "Рекордмайстер" уже мав значно більшу перевагу, однак із створенням гольових моментів у нього було геть не все в порядку.

Як наслідок, один пізній м’яч із боку Баварії, на який трохи згодом знайшли відповідь суперників, тож чемпіон знову втратив очки.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Фрайбург — Баварія в 24 турі німецької Бундесліги-2023/24:

Фрайбург — Баварія 2:2

Голи: Гюнтер, 12, Гьолер, 87 — Тель, 35, Мусіала, 75

Фрайбург: Атуболу — Сільділья, Гінтер, Гульде, Гюнтер — Доан (Вайсгаупт, 77), Еггештайн (Філіпп, 85), Хьофлер, Гріфо (Рьоль, 64) — Шаллаї (Грегорич, 77), Гьолер

Баварія: Ноєр — Кімміх (Лаймер, 64), Кім, Даєр, Геррейру (Девіс, 64) — Павлович, Горецка — Тель, Мюллер (Шупо-Мотінг, 76), Мусіала (Упамекано, 83) — Кейн

Попередження: Гьолер — Тель, Павлович.