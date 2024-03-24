Німеччина

Володар Золотого м'яча вважає звільнення спеціаліста у березні 2023 року помилкою.

Легенда німецького футболу Лотар Маттеус висловився щодо майбутнього Юліана Нагельсманна на посаді головного тренера збірної Німеччини, передає Bayern & Germany.

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Маттеус припустив, що Нагельсманн хотів би працювати з очолюваною ним командою щодня, тобто все ж на клубному рівні, а не у національній збірній.

"Я міг уявити, що для Юліана буде великим викликом сформувати нову еру з національною командою, але я припускаю, що у його віці він хоче працювати щодня, і думаю, що він має пропозиції від клубів, які цікавлять його. Я не знаю, чи займає він перше місце у списку Баварії, але повернення до Мюнхена було б чимось дуже особливим. Я вважав, що було помилкою звільнити його. Як на мене, Нагельсманн підходив Баварії. Але чи буде він її тренером знову, хоч і за інших обставин, залежить від нього", — заявив Маттеус.

Нещодавно сам Нагельсманн заявив, що може ще до Євро-2024 підписати контракт із клубом, якщо отримає серйозну пропозицію.