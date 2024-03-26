Німеччина

Форвард Баєра влітку може змінити клуб.

Нападник леверкузенського Баєра Віктор Боніфас може змінити клубну прописку в літнє трансферне вікно на тлі інтересу з боку інших європейських клубів.

Як повідомляє журналіст Екрем Конур, у підписанні 23-річного нігерійця зберігається зацікавленість з боку Арсеналу, Челсі, Ліверпуля та Наполі.

Нагадаємо, що Боніфас не грав за Леверкузен у 2024 році, оскільки отримав травму паху під час підготовки до Кубка Африки у таборі збірної, після чого переніс операцію.

У поточному сезоні на рахунку нігерійського форварда є 23 матчі за "фармацевтів", в яких він забив 16 голів та віддав 8 асистів.