Німеччина

Англієць зможе повернутися на поле найближчого вікенду.

Нападник Баварії Гаррі Кейн відновився після травми, повідомляє прес-служба клубу.

Нагадаємо, 30-річний англієць отримав пошкодження у матчі 26 туру німецької Бундесліги проти Дармштадта (5:2), через що він був змушений пропустити минулі матчі збірної Англії.

Кейн відновився після травми і вже розпочав тренування у загальній групі команди Томаса Тухеля, що дає йому можливість підготуватися до найближчого матчу.

Цього сезону Кейн провів 35 матчів, у яких забив 37 голів та віддав 12 асистів.

Свій найближчий матч Баварія проведе проти дортмундської Боруссії. Гра відбудеться 30 березня.