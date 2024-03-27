Англієць зможе повернутися на поле найближчого вікенду.
Гаррі Кейн, ФК Баварія
27 березня 2024, 19:22
Нападник Баварії Гаррі Кейн відновився після травми, повідомляє прес-служба клубу.
Нагадаємо, 30-річний англієць отримав пошкодження у матчі 26 туру німецької Бундесліги проти Дармштадта (5:2), через що він був змушений пропустити минулі матчі збірної Англії.
Кейн відновився після травми і вже розпочав тренування у загальній групі команди Томаса Тухеля, що дає йому можливість підготуватися до найближчого матчу.
Цього сезону Кейн провів 35 матчів, у яких забив 37 голів та віддав 12 асистів.
Свій найближчий матч Баварія проведе проти дортмундської Боруссії. Гра відбудеться 30 березня.