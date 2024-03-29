Німеччина

У Мюнхені великі плани на 21-річного німецького плеймейкера.

Контракт атакуючого півзахисника Джамала Мусіали з Баварією спливає влітку 2026 року, проте мюнхенський гранд найближчим часом планує запропонувати своєму таланту нову угоду.

Спортивний директор та член правління Баварії Макс Еберль підтвердив наміри клубу та заявив, що "червоні" не мають жодного бажання навіть розглядати пропозиції щодо 21-річного німецького плеймейкера.

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"Чи справді продаж Мусіала взагалі неможливий? Так! У майбутньому він має стати обличчям Баварії.

Джамал — гравець, який випромінює надзвичайно велику радість. Він є чудовим втіленням Баварії. Ми маємо намір зробити його новим обличчям клубу", — цитує слова Макса Еберля журналіст Флоріан Плеттенберг.

Цього сезону Джамал Мусіала відіграв за Баварію 31 матч, забив 12 голів та віддав 7 результативних передач. Портал Transfermarkt оцінює талановитого німця в 110 мільйонів євро.